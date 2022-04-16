رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وجاء في بيان للرئايسة:” أجرى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تناولت سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة، بين البلدين الشقيقين، كما تمّ بالمناسبة، استعراض المستجدات الإقليمية والعربية، ولا سيّما الوضع في فلسطين المحتلة.”
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رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة المناضلة جولييت أكومبرا
كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،”قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما. مشيدا بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.”
هذا وستشيع جنازة المناضلة جولييت أكومبرا حرم المناضل الكبير و المحكوم عليه بالإعدام الراحل جورج أكومبرا يوم السبت بالمقبرة المسيحية ببولوغين.
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي
كما إستقبل اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ببهو مقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
وأشار البيان، إلى أن ضيف الجزائر خص باستقبال رسمي بأرضية مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
كما وقف رئيس الوزراء الإيطالي وقفة إجلال أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.
وحلّ ظهر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإيطالي، بالجزائر، في زيارة عمل تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الطاقة، محمد عرقاب. ورافق رئيس الوزراء الايطالي، طاقم وزاري على رأسهم وزير خارجيته لويجي دي مايو.
وحسب ما أفاد به أمس الاحد بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة الرئيس تبون.