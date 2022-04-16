رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع أمير دولة قطر

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجاء في بيان للرئايسة:” أجرى اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تناولت سبل تعزير أواصر الأخوة والصداقة، بين البلدين الشقيقين، كما تمّ بالمناسبة، استعراض المستجدات الإقليمية والعربية، ولا سيّما الوضع في فلسطين المحتلة.”

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كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية،”قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية التي وفتها المنية اليوم عن عمر ناهز 92 عاما. مشيدا بتاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الإستعمار الفرنسي.”

هذا وستشيع جنازة المناضلة جولييت أكومبرا حرم المناضل الكبير و المحكوم عليه بالإعدام الراحل جورج أكومبرا يوم السبت بالمقبرة المسيحية ببولوغين.

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