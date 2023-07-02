رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، مع سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تطرق الرئيسان خلال هذه المكالمة إلى عدة نقاط منها العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة، والتي تجمع الشعبين الصدقين، وسبل تعزيزها.

كما تطرق الرئيسان إلى إمكانية حضور رئيس الجمهورية، في لقاءين هامين بإيطاليا، الأول في جويلية والثاني في نوفمبر، كما استعرضا ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها، وكذا الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني – الروسي. يضيف البيان.