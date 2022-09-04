رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وتبادل الرئيسان فيها الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية. مثمنين متانة هذه العلاقات العالية والمتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات.

كما بحث الرئيسان بالمناسبة، سبل تسريع تطبيق مخرجات زيارتي قادتي البلدين ومختلف القرارات المتخذة خدمة لصالح الشعبين. مؤكدين أيضا، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتنسيق والتشاور الدائمين.