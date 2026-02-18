رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس جمهورية تونس قيس سعيد. هنأه فيها بحلول الشهر الفضيل. متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق الرقي والازدهار.

ومن جهته بادل الرئيس التونسي أخاه، تهاني حلول شهر رمضان الكريم. متمنيا له وللشعب الجزائري كل الخير والطمأنينة. كما تطرقا بالمناسبة إلى العلاقات الثنائية الأخوية والقوية.

