رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتقية مع نظيره التونسي

أجرى اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، مع نظيره التونسي قيس سعيد. وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون اطمأن من المكالمة على الرئيس والشعب التونسي الشقيق.

كما تم التطرق خلال المكالمة إلى تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس. حيث طمأن الرئيس التونسي، الرئيس تبون، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب.