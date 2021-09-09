رئيس الجمهورية يحدد الأهداف المستقبلية للرياضة الجزائرية

حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأولويات في الأهداف المستقبلية للرياضة الجزائرية، مشددا في ذلك على الألعاب الأولمبية 2024 المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصرح رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على هامش تكريم رياضيي ذوي الهمم: “هدفنا المستقبلي هي ألعاب البحر المتوسط بوهران، وبالخصوص الألعاب الأولمبية 2024 بباريس”.

وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون، في ذات الخصوص: “من ناحية الوزارة، هي مجندة بنسبة مئة في المئة”.

وأردف رئيس الجمهورية: “من هنا فصاعدا لن نفرق بين الرياضيين، نحن مع من يرفع العلم الوطني، منحنا الورقة البيضاء للتحضير الجيد، ولم يكون هناك مشكل أموال، أو امكانيات”.

وختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “الهدف الذي يجب أن نضعه بين أعيننا هي الألعاب الأولمبية 2024، وفي انتظار ذلك يجب القيام بتحضيرات مع دول الجوار من إفريقيا وأوروبا”.