رئيس الجمهورية يحدد مدة شهر لتحقيق ربط بيني قطاعي باستغلال المركز الوطني للبيانات

حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء مدة شهر كأقصى تقدير لتحقيق ربطٍ بـيْـنِي قطـاعي باستغلال المركز الوطني للبيانات.

وذلك بما يسمح لتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين.

وشدد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة المجهودات، لرفع وتيرة الخدمات الرقمية، خاصة مع الإقبال والنجاح الكبيرين المسجلين بدخول مركز البيانات الوطني، حيّز الخدمة.

كما أمر رئيس الجمهورية بدفع منحة السفر عن طريق البطاقة البنكية مؤقتا، وهذا نظرا للتجاوزات الخطيرة التي تسببت في نزيف العملة الصعبة دون استفادة الأشخاص المعنيين بمنحة السفر.

كما خصّص الاجتماع لتناول عروض تتعلق بالبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع الشقيقتين النيجر وتشاد.

وأيضا تمّ تناول تطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى عرض حول الموسم السياحي.