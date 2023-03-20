رئيس الجمهورية يحذر من الوعود الكاذبة ويمنع تمجيد الشخصيات السياسية عبر الإعلام

حذر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين،من إطلاق وعود وزارية غير مؤسسة للمواطنين وتقديم آجال غير معقولة وطرح أليات غير مفهومة.

كما أمر رئيس الجمهورية بالامتناع نهائيا الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجد الشخصيات عبر وسائل الاعلام. توحي بأن كل نشاط حكومي مهما كان نوعه هو بتوجيه من رئيس الجمهورية.

كما وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة.