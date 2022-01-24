رئيس الجمهورية يحل بالقاهرة ويُستقبل من طرف السيسي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إلى مطار القاهرة الدولي بمصر، أين أُستقبل من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أرض الوطن، صباح اليوم الإثنين، متوجها إلى جمهورية مصر في زيارة عمل وأخوة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيباشر في زيارة عمل وأخوة إلى مصر تدوم يومين.

كما استمع الرئيس تبون إلى النشيد الوطني بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين. واستعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

كما كان في توديع رئيس الجمهورية كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وكذا مدير رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في هذه الزيارة إلى الشقيقة مصر. بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والسياسية بين الدولتين.

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