رئيس الجمهورية يحل بمطار بودغن ببشار

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار بودغن بن علي لطفي ببشار، للإشراف على مراسم الإنطلاق الرسمي لاستغلال الخط المنجمي الغربي “غارا جبيلات_تندوف_بشار”.

ويعد الخط المنجمي الغربي “غارا جبيلات - تندوف – بشار”، أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية في تاريخ الجزائر المستقلة.

وكان رئيس الجمهورية، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

واستقبل رئيس الجمهورية، من قبل السلطات المدنية والعسكرية بولاية بشار.