رئيس الجمهورية يحل بنيويورك

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, قبل قليل، بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد غادر ،اليوم، أرض الوطن متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني، استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية بمطار الجزائر الدولي “الرئيس الراحل هواري بومدين”.