رئيس الجمهورية يخصّص ميزانية خاصة لتعويض المتضررين من الحرائق

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد خصص ميزانية خاصة لعملية تعويض السكان المتضررين من الحرائق

وكشف الوزير الأول خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو اليوم الخميس رفقة وفد وزاري. للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق،. أنه سيتم الشروع اليوم في إحصاء الخسائر واحصاء كافة المتضررين من هذه الحرائق من أجل تعويض المتضررين. مضيفا أن الدولة سخرت كافة الوسائل المادية والمعنوية للتكفل بالسكان في كافة الولايات التي مستها الحرائق.