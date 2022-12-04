الرئيس تبون يخص العاهل الأردني باستقبال رسمي

خصّ، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، باستقبال رسمي. وهذا في مقر رئاسة الجمهورية.

كما ترحم، صبيحة اليوم، ملك الأردن الهاشمية، العاهل عبد الله الثاني، على أرواح الثورة المجيد في مقام الشهيد بالعاصمة. وترأس الطرفان، محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وكان ملك المملكة الأردنية الهاشمية مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. أين زار المتحف الوطني للمجاهد وتلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي التحريري للجزائر.

ووصل مساء السبت عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية إلى الجزائر في زيارة دولة. تدوم يومين بداية من السبت 03 نوفمبر 2022. وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما قلّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة أمس، ملك الأردن، عبد الله الثاني، وسام اثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون، يقلّد ملك الأردن، عبد الله الثاني، وسام اثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية.

كما وشّح الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام النهضة المُرصع، أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية، التي تمنح للرؤساء.