رئيس الجمهورية يخص رئيسة الهند باستقبال رسمي في قصر المرادية

خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، نظيرته الهندية، دروبادي مورمو، باستقبال رسمي في مقر رئاسة الجمهورية.

وبعد تحية العلم الوطني، استعرضت تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لها التحية الشرفية. لتصافح بعدها رئيس الجمهورية.

للتذكير، فقد ترحمت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وكانت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو مرفوقه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. تقوم بزيارة إلى المتحف الوطني للمجاهد الذي يبرز تاريخ المقاومة الشعبية والنضال السياسي والثورة التحريرية المجيدة

وتواصل رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو لليوم الثاني على التوالي زيارة العمل والصداقة. التي تقوم بها إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.