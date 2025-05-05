رئيس الجمهورية يخُص سلطان عُمان باستقبال رسمي

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضيف الجزائر أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان باستقبال رسمي.

موكب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة وصل إلى مقر رئاسة الجمهورية. حيث اصطفت كوكبة من خيّالة الحرس الجمهوري وأدت له التحية الشرفية ترحيبا بضيف الجزائر.

رئيس الجمهورية وأخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة يستعرضان تشكيلة من الحرس الجمهوري بعد تحية العلم. كما أخذ رئيس الجمهورية رفقة أخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة صورة أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.