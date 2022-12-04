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قناة النهار

رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة
ملك الأردن
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رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة

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