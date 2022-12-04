قناة النهار رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 12:21 ملك الأردن شارك غرِّد أرسل 149 0 رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M6tU4 اقرأ أيضا حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة قناة النهار 26 نوفمبر وحيدة قروج: أنا لست مؤثرة وأعمل إشهارات وأتقاضى منها أموال قناة النهار 01 ديسمبر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية .. الجزائر ستلعب دورا مهما في أزمة الطاقة قناة النهار 21 نوفمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر بلماضي : مباراة السويد اختبار مهم جدا لنا قناة النهار 18 نوفمبر خلال الـ 9 أشهر من السنة الجارية..وفـ.ـاة 67 شخص بغاز أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 14 نوفمبر "الوالي المنتدب لمقاطعة دار البيضاء: "سنتخذ الاجراءات اللازمة قناة النهار 28 نوفمبر شاهد أين عثر أفراد الأمن الوطني ببوسعادة على 71 الف قرص مهلوس !! قناة النهار 28 نوفمبر