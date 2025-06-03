رئيس الجمهورية يخص نظيره الرواندي باستقبال رسمي

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي باستقبال رسمي.

وحل الرئيس الرواندي بول كاغامي بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

حيث جرت مراسم الاستقبال بمطار الجزائر الدولي ترحيبا بضيف الجزائر والاستماع إلى النشيدين الوطنيين، كما استعرض رئيس الجمهورية رفقة رئيس جمهورية رواندا تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام رئيسا البلدين بمصافحة وفدي البلدين.

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