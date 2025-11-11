رئيس الجمهورية يخص نظيره الصومالي باستقبال رسمي

خص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة رسمية يؤديها رئيس جمهورية الصومال إلى الجزائر.

يشار أن ضيف الجزائر حل صبيحة اليوم بمقام الشهيد أين وضع إكليلا من الزهور أمام النُصب التذكاري المخلّد لشهداء الثورة. وقرأ فاتحة الكتاب ترحماً على شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما قام بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، أين اطلع على أبرز المعالم التاريخية والثقافية التي توثّق نضال الشعب الجزائري المفعم بالبطولات وتخلّد مختلف مراحل المقاومة الجزائرية، من المقاومة الشعبية إلى الحركة الوطنية إلى الكفاح المسلح خلال الثورة التحريرية المجيدة.

