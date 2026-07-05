رئيس الجمهورية يدشن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مراسم تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

ويأتي تدشين المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، بمناسبة الذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال 05 جويلية 1962-2026.

ويعد هذا المركز إنجازا استراتيجيا يعكس التزام الدولة بتعزيز سيادتها الرقمية وبناء بنية تحتية رقمية حديثة وآمنة. وهو الأول من نوعه في الجزائر ويرتكز على مركزين وطنيين للبيانات عاليي التوافرية. يعملان وفق نمط التشغيل المتزامن لضمان توافر الخدمة دون انقطاع.

كما يعتبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية ركيزة أساسية لاستضافة البيانات داخل التراب الوطني. وضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتمكين التبادل البيني بين القطاعات. بما يرسخ التحول الرقمي ويعزز كفاءة المرفق العمومي لخدمة المواطن.

جدير بالذكر أن المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية، صُمم وفق أحدث المعايير الدولية. في مجالات البناء والأمن والمرونة التشغيلية لمراكز البيانات ويعتمد على نمط التشغيل ”نشط - نشط”. بما يضمن المراقبة المستمرة والتشغيل الفعال. والمحافظة على الجاهزية التشغيلية للبنية التحتية للشبكات والأنظمة المعلوماتية ومنصات الحوسبة. السحابية ومرافق البيانات إضافة إلى البوابة الوطنية للخدمات العمومية وقاعدة البيانات الوطنية.

حيث يتولى إدارة البنية التقنية وضمان توافر الخدمات واستمرارية الأعمال من خلال اعتماد أنظمة مراقبة وتحكم مركزية متقدمة وتطبيق إجراءات تشغيلية ومعايير عمل معتمدة تمكن من الكشف الاستباقي عن الأعطال والاختلالات ومعالجتها كما يضطلع بمهام إدارة الحوادث والمشكلات التقنية وتنفيذ التدخلات التصحيحية والعلاجية والوقائية.

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