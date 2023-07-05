قناة النهار رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جويلية 2023 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/phqbX اقرأ أيضا عين الدفلى / سناء حملاوي..طفلة تحتاج 500 مليون سنتيم لتسترجع بصرها قناة النهار 24 جوان جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج..رؤية إستراتيجية وإقتصادية جديدة قناة النهار 19 جوان قسنطينة : رغم غلاء أسعارها..مواطنون يقبلون على إقتناء الأضاحي قناة النهار 21 جوان نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف أسرار خطـ.ـيرة حول قضية الإتجار بالبشر والتي أثارت ضجة قناة النهار 25 جوان خنشلة: صناعة الزربية التقليدية.. هوية ثقافية لازالت تحافظ على مكانتها قناة النهار 21 جوان طالع هابط : موقع سياحي بالطارف أصبح مرعى للأبقار .. هكذا تُطور السياحة في الجزائر قناة النهار 27 جوان المغير / خولة خمس سنوات من المعاناة بمرض نادر ينخر جسدها قناة النهار 25 جوان صريح جدا: هل يطّلع الجزائريون على القيمة الغذائية للأطعمة قبل إستهلاكها .. قناة النهار 15 جوان تعليم عالي : مع الدخول الجامعي المقبل..رقمنة القطاع بيداغوجيا وخدماتيا قناة النهار 05 جويلية عيد الأضحى: بسبب حوادث النحر .. الإستعجالات تستقبل عشرات المصابين قناة النهار 28 جوان