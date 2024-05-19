رئيس الجمهورية يدشّن القطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي. سيدي عبد الله باسم الشهيد عبد الحفيظ إحدادن.

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى القطب العلمي والتكنولوجي لسيدي عبد الله. من أجل الإحتفال بالذكرى الـ68 لليوم الوطني للطالب.

هذا واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القطب العلمي والتكنولوجي الذي يتربع على مساحة 87 هكتار ويضم 5 مدارس عليا. كما تبادل أطراف الحديث مع طلبة المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي واستمع إلى شروحات حول تخصصات هذه المدرسة.

ووقف رئيس الجمهورية، بالمدرسة العليا للرياضيات، على مستوى التكوين الذي تقدمه للطلبة على يد أساتذة وكفاءات جزائرية.