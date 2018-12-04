رئيس الجمهورية يدعو أمير قطر للإرتقاء بعلاقات البلدين

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، رسالة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب ما أوردته جريدة الشرق القطرية، فقط نقل نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرسالة الشفوية لرئيس الجمهورية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها والإرتقاء بها.

وكان في بداية المقابلة قد نقل الفريق تحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتمنياته للأمير القطري بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء.

فيما حمله الأمير القطري تحياته، متمنيا له وافر الصحة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق دوام الرفعة والتقدم.

وخلال المقابلة، تم استعراض العلاقات الأخوية بين دولة قطر والجزائر، وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.