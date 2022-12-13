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قناة النهار

رئيس الجمهورية يدعو إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز يوجه للتصدير في سنة 2023

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يدعو إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز يوجه للتصدير في سنة 2023
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