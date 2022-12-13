قناة النهار رئيس الجمهورية يدعو إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز يوجه للتصدير في سنة 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 17:34 شارك غرِّد أرسل 107 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kL8Hp اقرأ أيضا فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر انفــجار الغاز يخلف 3 جرحى بشقة في العاصمة قناة النهار 28 نوفمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر نواب البرلمان يطالبون بتمديد عطلة الأمومة.. و3 أيام غير كافية لتجاوز وفــاة الزوج قناة النهار 25 نوفمبر زين عامر: لا أحد غير ميسي يستطيع إختراق الدفاع وفتح اللعب قناة النهار 12 ديسمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن قناة النهار 10 ديسمبر قسنطينة : تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات قناة النهار 08 ديسمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر "بعد إعادة تهيئتها.. حلة جديدة للمحطة البرية لنقل المسافرين " خروبة قناة النهار 27 نوفمبر