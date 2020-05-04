رئيس الجمهورية يدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وخلال مشاركة الرئيس تبون في قمة البلدان غير المنحازة، شدد على ضرورة الخروج بقرار وقف الأعمال العدائية في العالم فورا، لاسيما في اليمن وليبيا دون إغفال الأراضي التي تعيش الاحتلال مثل فلسطين والصحراء الغربية.

وأقترح رئيس الجمهورية البدء من الآن في بلورة خطة، تقلل إلى أقصى الدرجات من آثار الجائحة على الدول النامية، والدول الإفريقية.

كما جدد التزام الجزائر بكل المساعي المنضوية تحت لواء حركة عدم الانحياز من أجل رص الصفوف لمجابهة الجائحة.

وثمن الرئيس تبون قرار تشكيل فوج عمل لدول الحركة لمجابهة الوباء وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر على قناعة، بأن استمرار نجاح الحركة مرهون بوحدتها واحترامها للتنوع بين أعضائها.