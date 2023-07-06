رئيس الجمهورية يدعو إلى تجنيد وطني لاقتصاد الموارد المائية

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى “تجنيد وطني” من أجل اقتصاد الموارد المائية في البلاد”. “لاسيما من خلال استغلال المياه المستعملة”.

كما أوضح رئيس الجمهورية أنه من الضروري القيام بـ”تجنيد وطني على كل المستويات”. لاستغلال أفضل للمياه المستعملة واقتصاد الموارد الأخرى. لأن “كل لتر من المياه المستعملة المعالجة يساوي لتر من المياه الصالحة للشرب”.

وحث الرئيس على مضاعفة الجهود في مجال اقتصاد المياه. مشيرا أن تحلية مياه البحر تكلف “أموالا طائلة” للدولة.

وبالرغم من امتلاك الجزائر للطاقة وشركات قوية كسوناطراك إضافة إلى توفرها على الامكانيات المالية إلى أنه “لا يسمح لنا بالتبذير”. يضيف رئيس الجمهورية. مؤكدا في نفس السياق على ضرورة أن يتبع النجاح المسجل في مجال تحلية مياه البحر “بنجاح آخر فيما يتعلق باسترجاع المياه المستعملة”.

واعتبر رئيس الجمهورية، في تعقيبه على عرض حول مشروع محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2″، أن تجسيد مثل هذه المحطات يشكل “نقطة تحول”. إذ برهن على قدرة الإطارات الجزائرية على رفع التحدي من حيث الإنجاز والتسيير وهو ما يكرس “جزأرة” صناعة تحلية المياه.

وأكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يعد “فخرا للجزائر” و”عملا وطنيا يحسب لإطارات سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وكل إطارات الري”.