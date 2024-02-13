رئيس الجمهورية يدعو إلى تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة المزيد من حشد الموارد البشرية والتقنية والمالية. من أجل تنفيذ المشاريع القارية الرائدة لأجندة إفريقيا التنموية لعام.

ودعا رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، خلال إلقاءه كلمة باجتماع لجنة رؤساء دول وحكومات نيباد. إلى تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القارّي بما في ذلك العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرّة القارّية.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تولي أهمية بالغة للاستثمار في البُنى التحتية والمنشآت القاعدية.

وأضاف الرئيس تبون “الجزائر أطلقت مشاريع كبرى ذات بُعدٍ قارّي. كالطريق العابر للصحراء الرابط بين سِتُّ دول إفريقية. ومشروع الطريق الرابط بين مدينة تيندوف في الجزائر ومدينة الزويرات بموريتانيا”.

كما أطلقت الجزائر -يضيف رئيس الجمهورية- مشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي في منطقة الساحل.

وتابع الرئيس تبون “الجزائر أطلقت كذلك مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والجزائر وصولا إلى أوروبا. بإلإضافة إلى مشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر التراب الوطني. والتي يُمكن أن تمتد إلى دول الجوار وفق منظور الطريق العابر للصحراء”.

ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا. خاصة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والتحوُّل الصناعي لما لذلك من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية المنشودة.