رئيس الجمهورية يدعو الحكومة بِمضاعفة الجهود لتعزيزِ مكانة المجتمع المدني

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، فعليات المجتمع المدني إِلى المزيد من الانخراطِ في المساعِي. الراميةِ إلى جعلِ المجتمَعِ المدني قوةَ اقتراحٍ فِعْلِيَةٍ وفَاعِلَة. مع التمسكِ بالخِيَار التشارُكِي، والالتزامِ بالعَملِ جنْبًا إلى جَنْبٍ مع السُّلطَات العمومية وفقًا لمُقتضَيَات الدستور.

كما أكد الئريس تبون، على ضرورة المُسَاهَمَة بفعاليةٍ في أنشطةِ هذه الهيئات وإيصالِ مقتَرَحَاتِ وانشِغَالَات مختلف الشَرَائِح التي يمَثِلُونَها. من أجل إثراءِ النِقاشِ العام والحوار وإِنضاجِ السياسات العمومية، ودعم جهودِ تنفيذِها، وتعزيزِ قُدرَةِ السلطات العمومية على تقْيِّيمِها وتَقوِيمِهَا متى لَزِمَ الأمر.

وبالمقابل دعا الرئيس تبون، الحكومة بِمضاعفةِ الجهود لتعزيزِ مكانةِ وإسهامِ المجتمع المدني. سواءً على المستوى المحلي أو الوطني، في إطار المرافقةِ الدائمة له والتجاوبِ معه.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن السَّعْيَ إلى ترشيدِ الجهود وتوحِيدِها يؤكِد أهميةَ العملِ من أجل تطويرِ أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقيِ الهيئاتِ الاستشارية والتنظيماتِ المجتمعِيَة. من أجل الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدة من العملِ الـمنسجِم والمتكامِل. “الأمر الذي سيمَكِّن من تعزيزِ القدرةِ الجماعية على الاستجابةِ لمختلف التحديات ويسَاهِم في قدر كبير في ضَمانِ التكفُّلِ الأفضل بانشغالاتِ الكثير من فعاليات المجتمع المدني وتطويرِ قدرَاتِهَا وتوسِيع نطاقِ تأثيرِها”.