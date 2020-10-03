رئيس الجمهورية يدعو الكفاءات الشابة بالمهجر إلى الاستثمار في الجزائر

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الكفاءات الشابة من أبناء الجالية بالمهجر إلى الاستثمار في الجزائر.

وخلال زيارته الى معرض المؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات، استمع الرئيس تبون إلى انشغالات الشباب أصحاب المؤسسات الناشئة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة البيروقراطية ورفع العراقيل لتمكين الشباب من تجسيد مؤسساتهم الناشئة.

وتم تنظيم معرض يجمع 40 مؤسسة ناشئة في إطار هذه التظاهرة من أجل ابراز ابداع الشباب الجزائري الذي يؤكد باستمرار على امكانياته.

وتشير المذكرة المفاهيمية أن هذا المؤتمر يندرج في إطار تنفيذ التدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.