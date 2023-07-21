رئيس الجمهورية يدعو شركة هواوي للإستثمار في الجزائر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمنح تسهيلات للمستثمرين لتمكينهم من ولوج السوق الإفريقية والأوروبية من بوابة الجزائر.

وقام اليوم الجمعة رئيس الجمهورية خلال زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية بزيارة مقر مؤسسة هواوي بمقاطعة شنزن. وهو يعد من بين أكبر مصانع التكنولوجيا الحديثة في مجال الإلكترونيك. كما تلقى الرئيس تبون شروحات وافية حول إستراتيجية المؤسسة في إدراج التكنولوجيا النظيفة لتطوير منتجاتها.

كما أبدى رئيس الجمهورية إهتمامه بالتقنيات التي تستعملها شركة “هواوي” في مجال الأمن السيبراني وطرق التدريس عن بعد. مؤكدا في ذات السياق أن الجزائر تنتهج الطرق ذاتها في التدريس عن بعد.

من جهته دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسؤولي شركة “هواوي” إلى زيارة الجزائر وبناء شراكة إستراتيجية حقيقية بين الجزائر والصين. كما دعا الرئيس هواوي إلى الإستثمار في الجزائر. وذكّر بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين لتمكينهم من ولوج السوق الإفريقية والأوروبية من بوابة الجزائر.