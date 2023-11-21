رئيس الجمهورية يدعو لتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ضد الفلسطينيين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مطولا ومعمقا عن الظروف الدولية الراهنة وما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة جراء الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره التركي “أكدنا في هذا الخصوص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتابع رئيس الجمهورية “كما جددنا التأكيد على ضرورة اقتران الاستنكار لسياسة القمع الممنهجة وجرائم الابادة والتهجير. بتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع ارهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين. ويقود الى محاسبة المسؤولين عن الابادة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

كما تم استعراض المستجدات في منطقة الساحل على ضوء الأوضاع السائدة في مالي والنيجر.

وتم أيضا التطرق الى قضية الصحراء الغربية. حيث تم تسجيل توافق في وجهات النظر. من أجل مواصلة المساعي المشتركة لاستعادة الاستقرار في هذه البلدان.