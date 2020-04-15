رئيس الجمهورية يدعو لمزيد من الانضباط واليقظة والتناصح لمحاربة كورونا

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نداءه إلى الجميع، بتعبئة كل الإمكانات البشرية والمادية والمالية، من أجل المزيد من الانضباط واليقظة والتناصح، متساندين لجلب المصلحة ومتضامنين لدفع المضرة.

وأكد الرئيس تبون أن هذه الجهود ستظل ناقصة، مهما كد أهلها، إذا استهان أي واحد منا بتدابير الوقاية، والحجر المنزلي، وتخلى عن مسؤوليته في تقاسم التضحية مع بني وطنه.

وقال رئيس الجمهورية ” أجدد ندائي إلى الجميع ـ ونحن نقترب ـ إن شاء الله ـ من ساعة الفرج التي نستعجلها بتعبئة كل إمكاناتنا البشرية والمادية والمالية ـ من أجل المزيد من الانضباط واليقظة والتناصح، متساندين لجلب المصلحة ومتضامنين لدفع المضرة، وبذلك ستكون العاقبة بإذن الله لنا، وإن طال البلاء، لأن الشدائد مهما بلغت وتعاظمت لا تدوم، وإن بعد العسر يسرا، وبعد الصبر نصرا”.