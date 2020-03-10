رئيس الجمهورية يدعو مصالح الأمن إلى المزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لكورونا 

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مصالح الأمن الوطني، إلى مزيد من اليقظة والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى وذلك للتصدي إلى فيروس كورونا.

أرسل رئيس الجمهورية رسالة شكر وتهاني إلى المدير العام للأمن الوطني، عبر فيها عن شكره وتهانيه الخالصة لكافة إطارات وأعوان الأمن الوطني.

وتأتي هذه الرسالة لشكر مصالح الأمن الوطني على مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا الذي ظهر في الجزائر مؤخرا، وهذا على مستوى ربوع الوطن في المطارات والموانئ والحدود البرية.

وقال الرئيس تبون في رسالته: “مجهوداتكم سمحت إلى حد الساعة باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين”.

وتقدم رئيس الجمهورية بتشجيعاته إلى إطارات وأعوان الأمن الوطني داعيا إياهم إلى المزيد من اليقظة والتجنيد للتصدي لهذا الوباء.

ودعاهم أيضا إلى المزيد من التنسيق والإنسجام مع مختلف المصالح وكذا العمل الجواري اتجاه المواطنين بالإلتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني.

وختم رئيس الجمهورية رسالته قائلا: “الإلتزام الأصيل بمهامكم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن أخلاقكم وتكوينكم في سلك الأمن الوطني والتي نتعاون جميعا على تكريسها ضمن معالم الجمهورية الجديدة بكل يقظة وحزم”.