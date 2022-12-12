رئيس الجمهورية يدعو نظيره التركي أردوغان لزيارة الجزائر

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة لنظيره التركي طيب رجب أردوغان، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر. حسب ما قاله وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريح له بعد استقباله من قبل الرئيس تبون.

وتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الشهر الماضي مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الطرفان تطرقا خلال هذا الإتصال إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين. ومسائل تهم الشعبين الصديقين.

وهنأ الرئيس التركي، نظيره تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر “لم الشمل” لتخقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية لبلوغه هذا المسعى النبيل، متمنيا له تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر بالجزائر.

ووصف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مستوى العلاقات الجزائرية التركية بالفريدة من نوعها.

وفي كلمة القاها وزير الخارجية على هامش أشغال الاجتماع الاول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا قال ان هذه “اللجنة الفريدة من نوعها التي انبثقت عن الاجتماع الاول على مستوى القمة للمجلس الاعلى للتعاون المشترك الجزائري-التركي بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتركيا شهر ماي الماضي. وأقرها رئيسا البلدين، تؤكد بأن العلاقات الجزائرية-التركية اصبحت فريدة من نوعها”.