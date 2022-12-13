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رئيس الجمهورية يدلي بتصريحات حول مادتي الزيت والسكر

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية يدلي بتصريحات حول مادتي الزيت والسكر
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قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري. إنه ستكون هناك صناعة حقيقية لزيت المائدة في أفريل القادم

ودعا رئيس الجمهورية، المستثمرين لإنتاج مادة السكر مع حرية التصدير إلى إفريقيا.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التقليص من استيراد المنتجات الكهرومنزلية مع ترقية وتطوير هذا النوع من الصناعات محليا.

وأكد رئيس الجمهورية على مواصلة ومرافقة ودعم المستثمرين حتى يتمكنوا من تحقيق نسب إدماج مقبولة. واستحداث المزيد من مناصب الشغل.

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