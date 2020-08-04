رئيس الجمهورية يرسل برقية تضامن وتعزية إلى الرئيس اللبناني إثر انفجار بيروت

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببرقية تضامن وتعزية ومواساة الى رئيس الجمهورية اللبناية الشقيقة، العماد ميشال عون على اثر الانفجار الذي هز مساء اليوم مرفأ بيروت ، هذا نصها:

“تلقيت ببالغ الحزن والاسى نبأ الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا المساء وما خلفه من ضحايا وجرحى وخسائر مادية.

وأمام هذا المصاب الجلل اتقدم إليكم بإسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي وأصدق التعاطف والتضامن، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان ويشمل المصابين بعافيته وشفائه ويجنب الشعب اللبناني الشقيق كل مكروه.

وإذ أجدد لفخامتكم تضامن الجزائر أمام هذه الفاجعة الكبرى ووقوفها إلى جانبكم، أرجو أخي العزيز أن تتفضلو بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.