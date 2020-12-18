رئيس الجمهورية يرسل برقية تعزية إلى عائلة المجاهد والوزير الأسبق زرهوني

أرسل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى عائلة المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني.

وجاء في التعزية “تلقيت اليوم بحزن نبأ وفاة المجاهد والوزير الأسبق نور الدين يزيد زرهوني”.

وأضاف “وعلى إثر هذا المصاب، أتقدم إلى عائلة الفقيد بأصدق عبارات التعزية والمواساة، راجيا من المولى أن يسكنه فسيح جناته”.

للتذكير، انتقل إلى رحمة الله، اليوم الجمعة، وزير الداخلية الأسبق، نور الدين زرهوني، عن عمر يناهز 83 سنة.

للإشارة، فإن الراحل نور الدين زرهوني، من مواليد 1937 في تونس وأصله من مدينة ندرومة في تلمسان.

والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو.

وأخيرا، تم تعيينه عينه وزيرا للداخلية من 1999 الى 2010.