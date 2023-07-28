رئيس الجمهورية يرسل تمنياته بنجاح القمة الروسية الإفريقية

ألقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، كلمة بإسم رئيس الجمهورية أمام المشاركين في القمة الروسية الإفريقية بسانت بطرسبورغ بروسيا.

ونقل الوزير الأول، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللرئيس الحالي للاتحاد الافريقي تحيات رئيس الجمهورية، وتمنياته بنجاح القمة.

هذا وتتواصل اليوم الجمعة، أشغال القمة الروسية الإفريقية بسانت بطرسبورغ بروسيا بمشاركة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.