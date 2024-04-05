رئيس الجمهورية يرفع قيمة المكافآت المالية الممنوحة للفائزين في جائزة الجزائر لحفظ القرآن

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا رفع من خلاله قيمة المكافآت المالية الممنوحة. للفائزين في جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم رفع قيمة المكافآت النقدية. المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره في المسابقات الدولية.

وتتمثل المكافآت النقدية في مبلغ 325 مليون سنتيم للفائز الأول ومبلغي 250 مليون و150 مليون سنتيم للفائزين الثاني والثالث.

كما تم رفع قيمة المكافآت النقدية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في الدراسات والأبحاث والتحقيقات حول التراث الإسلامي.

وتتمثل المكافآت النقدية الثلاث في مبلغ 250 مليون سنتيم للفائز الأول. و200 مليون و150 مليون سنتيم للفائزين الثاني والثالث.

كما تم رفع قيمة المكافآت النقدية المخصصة للفائزين الثلاثة الأوائل في حفظ القرآن وتجويده وتفسيره في المسابقة الوطنية.

وتتمثل المكافآت الثلاثة في مبلغ 100 مليون سنتيم للفائز الأول و75 مليون سنتيم للفائز الثاني ومبلغ 50 مليون للفائز الثالث.

وتم تخصيص جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة مالية لصغار حفظة القرآن الكريم.

وتتمثل هذه الأخيرة في 100 مليون سنتيم للفائز الأول و75 مليون للفائز الثاني و50 مليون للفائز الثالث.