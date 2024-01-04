رئيس الجمهورية يزف خبرا سارا لأنصار الخضر قبل “كان 2023”

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتخاذ اجراء خاص بمناصري المنتخب الوطني، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار.

وأسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات فورية، للتكفل بـ50% نفقات، تنقل 2000 من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار، ممن تلقو التلقيح.

وتأتي هذه المبادرة من رئيس الجمهورية، بهدف دعم عناصر المنتخب الوطني، خلال مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر أن المنتخب الوطني يخوض حاليا تربصا تحضيريا بمدينة لومي الطوغولية، تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار المقرر انطلاقها يوم 13 جانفي الجاري.