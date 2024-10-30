رئيس الجمهورية يزور المتحف الوطني بالعاصمة العُمانية مسقط

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأربعاء، المتحف الوطني بالعاصمة العُمانية مسقط.

ويواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لليوم الثالث على التوالي زيارة الدولة التي يؤديها بسلطنة عمان الشقيقة، حيث زار الرئيس تبون المتحف الوطني العماني بالعاصمة مسقط.

واستمع الرئيس إلى شرح واف قُدم له عن المتحف وما يحويه من جوانب مهمة من تاريخ وحضارة عمان. كما أُطلع به على الذكريات المشتركة بين البلدين.

ويعد المتحف الوطني العماني الصرح الثقافي الأبرز في سلطنة عمان الذي يكتنز مكنونات التراث الثقافي منذ ظهور الأثر البشري.

وكان رئيس الجمهورية حل أول أمس بسلطنة عمان، وكان صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق. في استقباله بالقاعة السلطانية لمطار مسقط الدولي.

كما خُص رئيس الجمهورية باستقبال رسمي من قبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بقصر العلم العامر .

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