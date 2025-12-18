رئيس الجمهورية يزور جناحي شركة “صناعة الحديد” ومجمع سيرام ديكور

وقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عند جناح الشركة الوطنية لصناعة الحديد. حيث استمع إلى عرض حول منتوجات الحديد التي قامت بها مؤسسة ”أنابيب”. من خلال إنتاج ملحقات السيارات بينها أضواء السيارات وهيكل السيارات ضمن الحقل البلاستيكي للإنتاج. إضافة إلى إنتاج بعض لواحق محاور الرش في قطاع الفلاحة. التي أصبحت تصنع في الجزائر من أجل تخفيض كلفة الاستيراد.

كما وقف رئيس الجمهورية عند جناح “مجمع سيرام ديكور” لصناعة الخزف والسيراميك. الذي يشغل أكثر من 2000 عامل ويصدر لأزيد من 25 دولة.

وجاء هذا على هامش اشراف الرئيس تبون على افتتاح معرض الانتاج الجزائري في قصر المعارض الصنوبر البحري.