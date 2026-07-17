رئيس الجمهورية يزور ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمستشفى

توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فور وصوله إلى أرض الوطن عائدا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في الحريق الأليم الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

واستمع رئيس الجمهورية، إلى شروحات قدمها الطاقم الطبي المشرف على التكفل بالحالة الصحية للمصابين في الحريق الأليم الذي اندلع بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالجزائر العاصمة.