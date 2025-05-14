رئيس الجمهورية يزور مركز ليبيزا السلوفيني العريق لتربية الخيول

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بزيارة مركز ليبيزا السلوفيني العريق لتربية الخيول، مرفوقا برئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرتس موسار.

ويعد المركز من أقدم وأشهر مؤسسات الفروسية في أوروبا والعالم، والذي يحتضن عروض فروسية حية. ومسابقات عالمية تبرز مهارات الخيول من سلالة “ليبيزان” الشهيرة.

كما يجسّد المركز إرثا ثقافيا عريقا يعود تأسيسه إلى القرن الـ 16.

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