رئيس الجمهورية يزور معرضا لمنتجات الشركات الرائدة في التصدير

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معرضا بالمركز الدولي للمؤتمرات، لمنتجات الشركات الرائدة في التصدير والتي حققت أرقاما مشجعة في الإنتاج والتصدير

كما أستمع رئيس الجمهورية بجناح شركة توسيالي للحديد والصلب إلى شروحات حول الأرقام التي حققها مركب توسيالي. كما وقف الرئيس عند جناح شركة INTRADIS المختصة في خدمات التصدير. بالإضافة كذلك إلى جناح شركة CLINICA المختصة في مجال الصناعة الصيدلانية.

واستمع أيضا الرئيس تبون إلى شروحات حول النتائج التي حققتها الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب. وزار جناح شركة STB المختصة في التغليف والتمور. وزار جناح الأرجوانة للتمور المختصة في تصدير التمور الجزائرية. بالإضافة كذلك إلى أنه استمع أيضا إلى شروحات بجناح مخبر الحكمة لصناعة الأدوية.