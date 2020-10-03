رئيس الجمهورية يزور معرض المؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذه الأثناء إلى المركز الدولي للمؤتمرات للإشراف على انطلاق أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة.

ويتجول في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، في معرض المؤسسات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات، مرفوقا بالوزير الأول، عبد العزيز جراد.

كما يرافقه في الزيارة الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد.

وسيتم اليوم السبت، الاطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة خلال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة.

وحسب المذكرة المفاهيمية لهذا الحدث، ستخصص الندوة المنظمة تحت عنوان Algeria Disrupt 2020 ستخصص للإطلاق الرسمي لآلية تمويل جديدة.

وستحمل آلية التمويل الجديدة هذه اسم صندوق تمويل المؤسسة الناشئة الجزائرية.

كما سيتم عرض الإطار القانوني الجديد للمؤسسات، لاسيما إنشاء علامة مؤسسة ناشئة وحاضنة ومشروع مبتكر، وتنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة.

وستشهد الندوة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية لإطلاق الأرضية الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، وأول مُسرّع عمومي “Algeria Venture” .

بالإضافة إلى آليات جديدة لترقية المؤسسات الناشئة والتكنولوجيا المالية مخبر تمويل و قسم ببورصة الجزائر

وستتميز الندوة التي سيحضرها العديد من أعضاء الحكومة بالإعلان عن انشاء شكل قانوني جديد أكثر ملائمة للمؤسسات الناشئة “SAPS”.

علاوة على تشريع جديد متعلق بالتمويل التشاركي “crowdfunding”.