رئيس الجمهورية يستقبل أمير دولة قطر بمطار وهران الدولي

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن أحمد ال ثاني إلى مطار مطار وهران الدولي لحضور افتتاح ألعاب البحر الابيض المتوسط. التي ستنطلق اليوم السبت إلى غاية 6 جويلية المقبل.

وكان في استقبال امير قطر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سيرافقه في افتتاح الألعاب الأولمبية.

كما سيكون أمير قطر أهم الشخصيات التي ستكون متواجدة في الافتتاح.

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