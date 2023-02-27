رئيس الجمهورية يستقبل أمين مجلس الأمن الروسي

استقبل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. اليوم الإثنين، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف.

وحضر الاستقبال عن الجانب الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وبومدين بن عتو مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن.

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