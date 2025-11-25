الوطني رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال بقلم نادية بن طاهر نشر في 25 نوفمبر 2025 - 15:10 شارك غرِّد أرسل 136 0 إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7EBrY اقرأ أيضا الجزائر والفيتنام.. تعاون أوسع في السكن والعمران وتطوير المدن الوطني 24 نوفمبر سوناطراك وسينوبك الصينية يوقعان عقداً لرفع إنتاج البنزين إلى 1.2 مليون طن سنوياً الوطني 17 نوفمبر الوزير الأوّل يجري لقاءً مع نظيره الفيتنامي الوطني 19 نوفمبر تصل 40 ملم.. أمطار رعدية غزيرة اليوم الوطني 17 نوفمبر الجزائر وفيتنام تتفقان على تعزيز الشراكة في السكن والتعمير الوطني 17 نوفمبر المخدرات في المدارس..رقم أخضر للتبليغ عن الحالات الوطني 25 نوفمبر سايحي يُؤكد حرص الجزائر على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون مع قطر الوطني 15 نوفمبر الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره المصري الوطني 05 نوفمبر الرقمنة في مجال قطاع التوثيق بلغت 75 بالمئة الوطني 18 نوفمبر وزير الاتصال يلتقي عددا من مدراء الجرائد الخاصة الوطني 06 نوفمبر