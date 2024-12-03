رئيس الجمهورية يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

بالإضافة إلى وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، منجي عبد الله.