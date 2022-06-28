رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي.
و خسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية فقداستقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمين عام الاتحاد الفلاحين الجزائريين، السيد عبد اللطيف ديلمي. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.
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بالفيديو.. شاهد رئيس الجمهورية داخل المروحية الرئاسية متجها لعين الكرمة
بالفيديو.. شاهد رئيس الجمهورية داخل المروحية الرئاسية متجها لعين الكرمة
كما نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فيديو لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من داخل المروحية الرئاسية. خلال تنقله إلى عين الكرمة، لوضع حجر الأساس لبناء محطة تحلية مياه البحر.
وحسب ما أظهره الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، فقد ألقى رئيس الجمهورية نظرة من نافذة المروحية على ولاية وهران.
كما استمع رئيس الجمهورية الى شروحات قدمها اليه وزير الداخلية كمال بلجود.
وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بحي فلاوسن بمدخل مدينة وهران فندق AZ التابع لأحد المستثمرين الخواص.
الفندق يتربع على مساحة 18 ألف متر مربع، بقدرة استيعاب تناهز 346 سرير موزعة على 180 غرفة.
وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.
وقد وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.
واستقل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المروحية الرئاسية متوجها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة بوهران. لوضع حجر الأساس مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر.
ورحبت أربع مقاتلات من سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الشعبي برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أثناء وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد بن بلة.
وقد صل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس إلى ولاية وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون سيضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بولاية وهران. في إطار زيارة عمل وتفقد.
وأشار البيان، إلى أنه كان في توديع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.