رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

استقبل رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي.

و خسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية فقداستقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمين عام الاتحاد الفلاحين الجزائريين، السيد عبد اللطيف ديلمي. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.

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كما نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فيديو لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من داخل المروحية الرئاسية. خلال تنقله إلى عين الكرمة، لوضع حجر الأساس لبناء محطة تحلية مياه البحر.

وحسب ما أظهره الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية، فقد ألقى رئيس الجمهورية نظرة من نافذة المروحية على ولاية وهران.

كما استمع رئيس الجمهورية الى شروحات قدمها اليه وزير الداخلية كمال بلجود.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بحي فلاوسن بمدخل مدينة وهران فندق AZ التابع لأحد المستثمرين الخواص.

الفندق يتربع على مساحة 18 ألف متر مربع، بقدرة استيعاب تناهز 346 سرير موزعة على 180 غرفة.

وقد دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المحطة الجوية الجديدة لمطار وهران الدولي أحمد بن بلة. ببلدية السانية بعد عودته من منطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة، دائرة بوتليليس.

وقد وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر. في الرأس الأبيض بعين الكرمة في وهران.